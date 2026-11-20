MOTOR Y EXPOSICIÓN
Feria del Vehículo de Ocasión en Carrefour Ourense
MOTOR Y EXPOSICIÓN
Detalles del evento
Ourense acoge del 18 al 21 de noviembre, en el aparcamiento de CarrefourHaz clic para abrir el panel lateral y obtener más información, una nueva edición de su gran Feria del Vehículo de Ocasión, un encuentro comercial pensado para quienes buscan comparar opciones de segunda mano en un único recinto. El espacio se abre al público en horario continuado de 11:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita.
La cita reúne una selección de 300 coches km 0 y seminuevos de diferentes marcas, ofreciendo un amplio escaparate con distintas alternativas para facilitar la búsqueda y comparación de vehículos.
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