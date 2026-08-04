Festa da Luz y Danza das Cocas en Santa Tecla

La Festa da Luz en la parroquia de Santa Tegra (Castro Caldelas) mantiene viva la singular Danza das Cocas, una de las expresiones festivas más llamativas de la comarca. La celebración arranca con la salida en procesión de la Virxe da Luz desde la iglesia parroquial, precedida por dos gigantes, A Coca y O Coco, encargados de abrir paso al séquito festivo.

La tradición vincula el origen de esta danza a una leyenda de emigración en México, donde un vecino de Santa Tegra prometió importar esta devoción tras curarse milagrosamente la vista de su hija. Tras permanecer interrumpida durante el franquismo, la festividad fue recuperada en la década de 1980 con el impulso fundamental de la Asociación Castro Floxo, que colabora año a año en su organización.