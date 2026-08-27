FERIA COMERCIAL
Festa do comercio Prolimia
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Detalles del evento
Xinzo de Limia celebra del 28 al 30 de agosto la séptima edición de la Feira do Comercio Prolimia, la cita impulsada por la Asociación de Empresarios y Comerciantes para visibilizar el tejido de proximidad. El Pabellón de Deportes de la villa se convertirá en el gran escaparate comercial del municipio, reuniendo stands con artículos de temporada y ofertas exclusivas.
Durante todo el fin de semana, el recinto combinará las compras con un completo programa de ocio que incluye talleres prácticos, actividades deportivas, propuestas gastronómicas y animación familiar diseñada para todos los públicos.
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