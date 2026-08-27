Festa do comercio Prolimia

FERIA COMERCIAL

28 ago
-
30 ago

Detalles del evento

Pabellón de Deportes de Xinzo de Limia
28 ago - 30 ago
Presencial
Feira do comercio Prolimia.
Festa do comercio Prolimia | La Región

Xinzo de Limia celebra del 28 al 30 de agosto la séptima edición de la Feira do Comercio Prolimia, la cita impulsada por la Asociación de Empresarios y Comerciantes para visibilizar el tejido de proximidad. El Pabellón de Deportes de la villa se convertirá en el gran escaparate comercial del municipio, reuniendo stands con artículos de temporada y ofertas exclusivas.

Durante todo el fin de semana, el recinto combinará las compras con un completo programa de ocio que incluye talleres prácticos, actividades deportivas, propuestas gastronómicas y animación familiar diseñada para todos los públicos.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats