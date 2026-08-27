Festa do comercio Prolimia

Xinzo de Limia celebra del 28 al 30 de agosto la séptima edición de la Feira do Comercio Prolimia, la cita impulsada por la Asociación de Empresarios y Comerciantes para visibilizar el tejido de proximidad. El Pabellón de Deportes de la villa se convertirá en el gran escaparate comercial del municipio, reuniendo stands con artículos de temporada y ofertas exclusivas.

Durante todo el fin de semana, el recinto combinará las compras con un completo programa de ocio que incluye talleres prácticos, actividades deportivas, propuestas gastronómicas y animación familiar diseñada para todos los públicos.