XINZO DE LIMIA
Festa do Esquecemento 2026
XINZO DE LIMIA
Detalles del evento
Arranca la programación de la Festa do Esquecemento con la apertura del recinto festivo, animaciones de calle como “Os Faunos chegan á Vila Romana” y “Os mercaderes da Ruta da Seda”, y actuaciones musicales itinerantes. Por la noche, tras el espectáculo callejero “O minotauro e a deusa Perla”, gran desfile inaugural previo a la representación teatral del encendido del fuego sagrado.
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