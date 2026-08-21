Festa do Esquecemento 2026

XINZO DE LIMIA

21 ago
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23 ago

Detalles del evento

Xinzo de Limia
21 ago - 23 ago
Presencial
Esquecemento.
Festa do Esquecemento 2026 | La Región

Arranca la programación de la Festa do Esquecemento con la apertura del recinto festivo, animaciones de calle como “Os Faunos chegan á Vila Romana” y “Os mercaderes da Ruta da Seda”, y actuaciones musicales itinerantes. Por la noche, tras el espectáculo callejero “O minotauro e a deusa Perla”, gran desfile inaugural previo a la representación teatral del encendido del fuego sagrado.

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