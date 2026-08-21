Festa do Esquecemento 2026

Arranca la programación de la Festa do Esquecemento con la apertura del recinto festivo, animaciones de calle como “Os Faunos chegan á Vila Romana” y “Os mercaderes da Ruta da Seda”, y actuaciones musicales itinerantes. Por la noche, tras el espectáculo callejero “O minotauro e a deusa Perla”, gran desfile inaugural previo a la representación teatral del encendido del fuego sagrado.