La Festa do Pemento de Herbón, que tendrá lugar este sábado 1 de agosto, dará comienzo oficial a su jornada festiva a las 10,30 horas con la clásica tirada de bombas de palenque y la concentración de tractores adornados en la Carballeira do Convento de Herbón. Esta cita gastronómica rinde homenaje al famoso pimiento de Padrón que, según la tradición popular, “uns pican e outros non”.

A partir de las 13,30 horas se inicia la degustación gratuita de cientos de kilos de pimientos fritos en sartén, acompañados de pan de maíz y vino de la tierra. La fiesta se complementa con pasacalles, música folclórica y la tradicional bendición de las cosechas.

A lo largo de toda la tarde, la romería se traslada a la arboleda junto al monasterio franciscano, origen histórico de las primeras semillas importadas desde América en el siglo XVII.