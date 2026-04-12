FIESTAS DE VERANO

Las Fiestas del Carmen acogen durante tres días actividades musicales, culturales y gastronómicas en pleno verano. Barra de Miño se prepara para disfrutar

17 jul
19 jul

Ourense
Desde las 10:00 horas
Presencial
Festas de Barra de Miño 2026.
Festas Barra de Miño | Fiestas del Carmen | La Región

El concello de Coles se prepara para celebrar las Festas de Barra de Miño que tendrán la festividad de San Miguel y la del Carmen como eje central. Durante el mes de julio se llevan a cabo las Fiestas del Carmen.

Durante tres días la localidad ourensana se convierte en un espacio donde la gastronomía, actuaciones musiciales y actividades culturales conviven para un gran fin de semana de julio.

Consulta aquí el programa completo:

Programa de las Fiestas del Carmen (17, 18 y 19 de julio)

  • Viernes 17 de julio
  • 20:00 h: Presentación del libro “Los Rodríguez. Una saga en la ebanistería ourensana”
  • Actividades culturales
  • 22:30 h: Actuación de orquesta
  • DJ Aitor Fernández
  • DJ Saúl Gallego
  • Sábado 18 de julio
  • 10:30 h: Actuación de gaiteiros
  • 12:00 h: Actuación del coro Encantiño
  • Actividades culturales
  • Actuaciones musicales
  • 20:00 h: Concurso de vídeos cortos “Sobre Barra de Miño”
  • 22:30 h: Actuación de la orquesta New York
  • Actuación del dúo Trasnos
  • DJ Aitor Fernández
  • Domingo 19 de julio
  • 10:30 h: Actuación de gaiteiros
  • Actividades culturales
  • 12:00 h: Actuación del coro Encantiño
  • 20:00 h: Concierto de la Banda Santádega
  • Actuaciones musicales
  • 21:00 h: Actuación del trío Vaivén

Contenido patrocinado

También te puede interesar

stats