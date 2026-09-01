FIESTA PATRONAL
Festas do Portal de Ribadavia
FIESTA PATRONAL
Detalles del evento
Ribadavia celebra del 5 al 9 de septiembre sus grandes Festas do Portal, declaradas de interés turístico, en honor a la patrona de O Ribeiro. La villa ourensana acoge un amplio programa festivo y cultural que combina la devoción religiosa con la música, los pasacalles y el ocio para todos los públicos.
Entre los actos más destacados figuran el tradicional desfile de gigantes y cabezudos, el festival de bandas, la confección de la alfombra floral, las actuaciones de orquestas como Olympus, y los solemnes actos del día grande (8 de septiembre) con la procesión y misa solemne en honor a la Virxe do Portal, culminando las fiestas con la gran tirada de fuegos artificiales y el concierto de clausura.
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