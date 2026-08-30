Festival Ameixa Rock en Vilagarcía de Arousa

La décimo tercera edición del festival Ameixa Rock se celebra los días 5 y 6 de septiembre de 2026 en la villa marinera de Carril, en Vilagarcía de Arousa.

Este evento de carácter gratuito combina el rock independiente, el punk y la música urbana con el patrimonio cultural y paisajístico del enclave marítimo arousano.

El cartel musical está encabezado por el dúo gallego Bala, que aportará su potente sonido a caballo entre el grunge y el stoner rock, junto a la energía punk de The Eskarallas y la propuesta festiva e interactiva de los Festicultores Troupe.

Completan la oferta de directo bandas de rock y versiones como Storrentos, Boogies y 2 Hombres y Tercio, además de las sesiones de música a cargo de los pinchadiscos Dj Klempner y Dillei Fangueira.