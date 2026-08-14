Festival | Espirito Ribeiro 2026

Tras la celebración de la pasada edición en Castrelo de Miño, Cenlle toma este año los días 22 y 23 de agosto el relevo con el Festival Espíritu Ribeiro antes de que la iniciativa pase a A Arnoia en 2027, consolidando una fórmula de colaboración entre los tres ayuntamientos promotores.

González ha destacado el festival como un ejemplo de cooperación territorial y de puesta en valor de los recursos propios —en la línea de la Estrategia de emprendemento ligado al territorio— al combinar el vino de la Denominación de Origen Ribeiro con la gastronomía, la música, la artesanía, los productos de proximidad, la cultura o el patrimonio.

En este sentido, ha destacado la capacidad de este tipo de iniciativas para crear actividad, atraer visitantes y fortalecer el tejido económico local. Además, el festival y la propia DO contribuyen también al fomento de la música y de la cultura en lengua gallega, reforzando su vinculación con la identidad.

La Consellería de Emprego, Comercio e Emigración colabora a través de la Fundación Artesanía de Galicia con el apoyo de dos talleres gratuitos para iniciar al público en las técnicas de la cianotipia y de la serigrafía sobre textil durante todo el fin de semana, que se sumarán a la venta directa que ofrecerán artesanas y artesanos adheridos al sello Artesanía de Galicia y de Artesanía Alimentaria.