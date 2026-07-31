Festival Internacional de Bandas de Gaitas Vila de Xinzo

MÚSICA TRADICIONAL

31 jul
-
02 ago

Detalles del evento

Xinzo de Limia
31 jul - 2 ago
Presencial
La Banda de Gaitas de Xinzo, durante la procesión do Corpus de este año.
Festival Internacional de Bandas de Gaitas Vila de Xinzo | La Región

Comienzan tres días de música tradicional con el octavo Festival Internacional de Bandas de Gaitas Vila de Xinzo. En la jornada de hoy tendrán lugar los conciertos de la Banda de Gaitas Nova Fronteira y la Banda Gaites Villaviciosa El Gaiteru. A las 22,30 horas, la charanga Achicoria será quien recorra las calles con animación musical. Mañana y el domingo seguirán las actuaciones.

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