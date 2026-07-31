Comienzan tres días de música tradicional con el octavo Festival Internacional de Bandas de Gaitas Vila de Xinzo. En la jornada de hoy tendrán lugar los conciertos de la Banda de Gaitas Nova Fronteira y la Banda Gaites Villaviciosa El Gaiteru. A las 22,30 horas, la charanga Achicoria será quien recorra las calles con animación musical. Mañana y el domingo seguirán las actuaciones.