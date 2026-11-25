Festival Internacional de Cortometrajes Xociviga
CORTOMETRAJES
Detalles del evento
Arranca en Carballiño el Festival Internacional de Cortometrajes Xociviga con un concierto de inauguración basado en la música de “Taxi Driver”. Coincidiendo con el 50 aniversario del estreno de la película de Martin Scorsese, los músicos Sander Ulloa y Abraham Santiago han preparado un arreglo de la música original de Bernard Herrmann para un cuarteto de jazz. Entradas en xociviga.com.
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