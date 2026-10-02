XIX EDICIÓN
Festival Internacional de Teatro de Ourense 2026
XIX EDICIÓN
Detalles del evento
El Festival Internacional de Teatro de Ourense celebrará su edición de 2026 del 15 al 25 de octubre, con una programación que combinará teatro, danza, circo contemporáneo e intervenciones de calle en distintos espacios de Ourense, Celanova y Ribadavia.
La programación reunirá propuestas de compañías gallegas junto a formaciones procedentes de Andalucía, Cataluña e Hispanoamérica, con especial presencia de nuevas creaciones y estrenos.
Entre las propuestas gallegas destaca la apertura del festival, el jueves 15 de octubre, en el Teatro Principal de Ourense, con el estreno absoluto de Thelma e Lola, de Teatro de Ningures. La compañía también llevará a las calles de Ourense Inorganic, los días 17, 18, 23, 24 y 25.
El programa incluye además nuevas creaciones de 67 Graos Ourense Fervescénica, que se presentarán el miércoles 21 en la Sala Emilia Pardo Bazán del Campus de Ourense.
El Teatro Principal, el Liceo y la Sala Emilia Pardo Bazán, junto con diferentes calles y plazas de Ourense, serán algunas de las principales sedes del festival. La programación se extenderá también a Celanova y Ribadavia.
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