Festival Internacional de Teatro de Ourense 2026

El Festival Internacional de Teatro de Ourense celebrará su edición de 2026 del 15 al 25 de octubre, con una programación que combinará teatro, danza, circo contemporáneo e intervenciones de calle en distintos espacios de Ourense, Celanova y Ribadavia.

La programación reunirá propuestas de compañías gallegas junto a formaciones procedentes de Andalucía, Cataluña e Hispanoamérica, con especial presencia de nuevas creaciones y estrenos.

Entre las propuestas gallegas destaca la apertura del festival, el jueves 15 de octubre, en el Teatro Principal de Ourense, con el estreno absoluto de Thelma e Lola, de Teatro de Ningures. La compañía también llevará a las calles de Ourense Inorganic, los días 17, 18, 23, 24 y 25.

El programa incluye además nuevas creaciones de 67 Graos Ourense Fervescénica, que se presentarán el miércoles 21 en la Sala Emilia Pardo Bazán del Campus de Ourense.

Programación destacada

15 de octubre: Thelma e Lola, de Teatro de Ningures, en el Teatro Principal de Ourense.

16 de octubre: Poeta (perdido) en Nueva York, de Aedo Teatro, en el Teatro Principal.

17 de octubre: Todo terminará por Navidad, 66 minutos antes de Nochebuena, de El Rayo Misterioso, en el Teatro Principal, además de la propuesta de calle Inorganic.

18 de octubre: Molto Barroco, de Píscore Teatro, en Celanova, y Costura, de Elena Romero Muñoz, en el Liceo de Ourense.

21 de octubre: nuevas creaciones de 67 Graos Ourense Fervescénica, en la Sala Emilia Pardo Bazán.

22 de octubre: Bio Construción, de Ibuprofeno Teatro, en el Teatro Principal.

23 de octubre: Entrecruzad@s, de L’Explose y Opsis, en el Teatro Principal, junto a Inorganic en las calles de Ourense.

24 de octubre: Sen patrón, de Pistacatro, en la plaza de San Xoán de Ribadavia, y Dance Join, de Marta Alonso, en la plaza de San Martiño de Ourense.

25 de octubre: Mofa e Befa: A arte da guerra, de Producións Teatrais Excéntricas, en el Teatro Principal, además de una nueva jornada de Inorganic.

El Teatro Principal, el Liceo y la Sala Emilia Pardo Bazán, junto con diferentes calles y plazas de Ourense, serán algunas de las principales sedes del festival. La programación se extenderá también a Celanova y Ribadavia.