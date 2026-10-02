Festival Internacional de Teatro de Ourense 2026

XIX EDICIÓN

15 oct
-
25 oct

Detalles del evento

Celanova
15 oct - 25 oct
Desde las 10:00 horas
Presencial
OURENSE. 16/10/2025. Inauguración FITO 2025. Foto: Miguel Ángel
Festival Internacional de Teatro de Ourense 2026 | La Región

El Festival Internacional de Teatro de Ourense celebrará su edición de 2026 del 15 al 25 de octubre, con una programación que combinará teatro, danza, circo contemporáneo e intervenciones de calle en distintos espacios de Ourense, Celanova y Ribadavia.

La programación reunirá propuestas de compañías gallegas junto a formaciones procedentes de Andalucía, Cataluña e Hispanoamérica, con especial presencia de nuevas creaciones y estrenos.

Entre las propuestas gallegas destaca la apertura del festival, el jueves 15 de octubre, en el Teatro Principal de Ourense, con el estreno absoluto de Thelma e Lola, de Teatro de Ningures. La compañía también llevará a las calles de Ourense Inorganic, los días 17, 18, 23, 24 y 25.

El programa incluye además nuevas creaciones de 67 Graos Ourense Fervescénica, que se presentarán el miércoles 21 en la Sala Emilia Pardo Bazán del Campus de Ourense.

Programación destacada

  • 15 de octubre: Thelma e Lola, de Teatro de Ningures, en el Teatro Principal de Ourense.
  • 16 de octubre: Poeta (perdido) en Nueva York, de Aedo Teatro, en el Teatro Principal.
  • 17 de octubre: Todo terminará por Navidad, 66 minutos antes de Nochebuena, de El Rayo Misterioso, en el Teatro Principal, además de la propuesta de calle Inorganic.
  • 18 de octubre: Molto Barroco, de Píscore Teatro, en Celanova, y Costura, de Elena Romero Muñoz, en el Liceo de Ourense.
  • 21 de octubre: nuevas creaciones de 67 Graos Ourense Fervescénica, en la Sala Emilia Pardo Bazán.
  • 22 de octubre: Bio Construción, de Ibuprofeno Teatro, en el Teatro Principal.
  • 23 de octubre: Entrecruzad@s, de L’Explose y Opsis, en el Teatro Principal, junto a Inorganic en las calles de Ourense.
  • 24 de octubre: Sen patrón, de Pistacatro, en la plaza de San Xoán de Ribadavia, y Dance Join, de Marta Alonso, en la plaza de San Martiño de Ourense.
  • 25 de octubre: Mofa e Befa: A arte da guerra, de Producións Teatrais Excéntricas, en el Teatro Principal, además de una nueva jornada de Inorganic.

El Teatro Principal, el Liceo y la Sala Emilia Pardo Bazán, junto con diferentes calles y plazas de Ourense, serán algunas de las principales sedes del festival. La programación se extenderá también a Celanova y Ribadavia.

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