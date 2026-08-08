Día grande de la cuarta edición del Festival Lembranza Ibérica con actuaciones de Bloco Trifulka a las 20,00 horas y el tradicional desfile de agrupaciones a partir de las 20,30 horas. A las 21,00 horas, actuación central en la Praza Maior. A medianoche la música se trasladará a la Alameda con Tanto Nos Ten y Monoulious DOP.