Festival Lembranza Ibérica
Detalles del evento
Día grande de la cuarta edición del Festival Lembranza Ibérica con actuaciones de Bloco Trifulka a las 20,00 horas y el tradicional desfile de agrupaciones a partir de las 20,30 horas. A las 21,00 horas, actuación central en la Praza Maior. A medianoche la música se trasladará a la Alameda con Tanto Nos Ten y Monoulious DOP.
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