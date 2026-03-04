Festival de música | Ouren Sound Fest

El Ouren Sound Fest 2026 ya está en marcha con el anuncio de los nombres que estarán presentes en la próxima edición. El evento se celebrará los días 22, 23 y 24 de mayo en Ourense y contará con artistas de primer nivel como Love of Lesbian y Duncan Dhu, dos bandas icónicas del panorama musical español.

Iván Ferreiro, La M.O.D.A. o Siloé, son otros de los grupos y artistas que podrán disfrutar los asistentes a uno de los eventos musicales de la provincia más relevantes de la primavera. Junto a estos grandes nombres, también han sido confirmadas bandas emergentes y consolidadas como Alcalá Norte, Carlos Ares, Fontan, La Duendeneta y Niña Polaca, conformando así un cartel para todos los gustos y cargado de talento.

La organización ha indicado que todavía queda “moito máis por confirmar”, por lo que habrá que esperar en los próximos meses para descubrir más artistas. Además, se consolida como “a primeira festa do verán” con el respaldo de entidades como la Diputación de Ourense, la Xunta de Galicia, Xacobeo y Galicia Calidade. Asímismo, La Región y Telemiño llevarán la última hora del festival.

El Ouren Sound Fest 2026 no solo promete música, sino una experiencia completa para todos los públicos con zonas habilitadas, actividades paralelas y un entorno natural incomparable.

Los hoteles de la ciudad cuelgan el cartel de completo para el fin de semana del Ouren Sound Fest

La ciudad se prepara para vivir uno de los fines de semana más animados de la primavera con la celebración del Ouren Sound Fest el próximo mes de mayo. A falta de varias semanas para el evento, los establecimientos hoteleros ya han colgado el cartel de completo, reflejando el gran interés que ha despertado esta cita cultural y festiva.

La previsión de visitantes confirma el impacto que el festival tendrá en la actividad turística y económica local. Hoteles, apartamentos turísticos y otros alojamientos han registrado una ocupación prácticamente total durante todo el fin de semana del festival.

Desde la organización destacan que esta respuesta del público demuestra la consolidación del Ouren Sound Fest como un evento capaz de atraer visitantes de diferentes puntos, contribuyendo a dinamizar la ciudad y su oferta cultural, gastronómica y de ocio. Se consolida así como una de las citas destacadas del calendario de primavera, situando a la ciudad como punto de encuentro para la música, la cultura y el turismo.