Festival RiR en Allariz

Allariz acoge del 30 de agosto al 5 de septiembre la novena edición del Festival RiR, el prestigioso Festival Internacional de Curtametraxes de Comedia. La villa alaricense se convierte durante toda la semana en el epicentro del humor, combinando las proyecciones cinematográficas con la música, el teatro, los coloquios y la cultura en diversos espacios y plazas de la localidad.

El evento reúne lo mejor del cortometraje cómico nacional e internacional, estructurando su programación en bloques de la sección oficial, presentaciones literarias, podcasts en directo y encuentros con profesionales del sector, consolidándose como una cita cultural imprescindible del verano gallego.