Fiesta de colores y espuma en Lobios

Vecinos y visitantes de Lobios tienen una divertida cita esta tarde con la “holi party”, una carrera adornada con polvos de colores organizada por el Concello, que convoca también esta tarde la fiesta de la espuma. Ambas propuestas serán en la explanada de la piscina municipal. Además, la diversión se completa con una yincana de hinchables, todo ello como previo a la 17 edición de la Carretada de Lobios.