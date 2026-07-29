Fiesta de colores y espuma en Lobios

HOLI PARTY

29 jul

Detalles del evento

Piscina Municipal, Lobios
29 jul
17:30
Presencial
Holi Party
Fiesta de colores y espuma en Lobios | La Región

Vecinos y visitantes de Lobios tienen una divertida cita esta tarde con la “holi party”, una carrera adornada con polvos de colores organizada por el Concello, que convoca también esta tarde la fiesta de la espuma. Ambas propuestas serán en la explanada de la piscina municipal. Además, la diversión se completa con una yincana de hinchables, todo ello como previo a la 17 edición de la Carretada de Lobios.

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