Fiesta Mexicana de Avión 2026.

FESTAS MARÍA PITA
Concierto de Ángel Stanich
GASTRONOMÍA Y TRADICIÓN
Detalles del evento
El municipio de Avión vuelve a rendir tributo a su estrecha vinculación con México mediante una jornada festiva cargada de sabor y folklore. Los asistentes podrán degustar la gastronomía típica en los puestos habilitados, disfrutar de actividades infantiles tradicionales como el juego de piñatas o los hinchables, y vibrar con las actuaciones de mariachis en directo en el entorno de la Plaza de la Iglesia.
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