Fiesta Mexicana de Avión 2026

GASTRONOMÍA Y TRADICIÓN

07 ago

Detalles del evento

Plaza de la Iglesia, Avión
7 ago
17:00
Presencial
Fiesta Mexicana de Avión 2026.
Fiesta Mexicana de Avión 2026 | La Región

El municipio de Avión vuelve a rendir tributo a su estrecha vinculación con México mediante una jornada festiva cargada de sabor y folklore. Los asistentes podrán degustar la gastronomía típica en los puestos habilitados, disfrutar de actividades infantiles tradicionales como el juego de piñatas o los hinchables, y vibrar con las actuaciones de mariachis en directo en el entorno de la Plaza de la Iglesia.

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