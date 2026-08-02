Fiestas As Neves de Maceda

Todo el día

Maceda celebra desde el 5 de agosto las fiesta de As Neves, un evento con actividades pensadas para todo los públicos. Actividades como cine callejero, actuaciones musicales o fiestas infantiles van a llenar la villa ourensana de celebraciones.

Aquí puedes consultar el programa completo de la fiesta de As Neves de Maceda:

Miércoles 5 de agosto

22:30 h en Aira das Mantas — Cine en la calle con rondallas.

Jueves 6 de agosto

23:00 h — Actuación de Lembra Xabarín, tributo a Xabarín Club.

00:30 h — Kike Varela + Twentytwoclub.

Viernes 7 de agosto

17:00 h en la piscina de Maceda — Fiesta infantil.

21:30 h en la Praza das Toldas — XVIII Cea Popular y pregón 2026.

00:00 h — Verbena con los Festicultores y discomóvil.

Sábado 8 de agosto

13:00 h en la Praza Benigno Álvarez — Sesión vermú con Banda de Santádega.

16:00 h en la Rúa Lúa — II Torneo de Ajedrez «Vila de Maceda».

20:00 h — Fiesta con Os do Fuelle.

21:30 h — Actuación de Orquesta La Oca Band.

23:30 h — Verbena con Zeppelin Remember.

01:30 h — Actuación de La Oca Band.

03:30 h — Discomóvil Mami, con DJ Lozano y DJ Castro.

Domingo 9 de agosto

12:00 h en la Praza das Toldas — Misa, procesión y sesión vermú con Coral Albricias y Banda de Música e Cultura de Galicia.

20:30 h — Actuación de la Banda de Gaitas de Maceda.

21:30 h — La Fórmula.

23:30 h — Verbena con Stormseeds.

01:00 h — La Fórmula.

03:00 h — Apocalipsis On Tour, con DJ Pancho y DJ Blits.

Lunes 10 de agosto

13:00 h en la Praza das Toldas — Sesión vermú con Mino.

20:30 h — Actuación de Os Xuncos.

21:30 h — Grupo Recuerdos.

23:30 h — Verbena con Horizonthe Show.

02:30 h — Apocalipsis On Tour, con DJ Paulo Seoane y DJ Saul Gallego.

Martes 11 de agosto

13:00 h en la Praza Benigno Álvarez — Sesión vermú con Banda Liradavia.

20:00 h — Actuación de Os Chouteiros e Pandereteiras do Castelo.

21:30 h — Antonio Barros e Ialma.

23:30 h — Verbena con Macedance, A Gramola, Groove Amigos, Eric García y Olalla González.

Jueves 13 de agosto

22:00 h en el Parque O Toural — Jornadas de folclore con Armenia, México y Kenia.