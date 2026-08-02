GASTRONOMÍA Y MÚSICA
Fiestas As Neves de Maceda
GASTRONOMÍA Y MÚSICA
Detalles del evento
Maceda celebra desde el 5 de agosto las fiesta de As Neves, un evento con actividades pensadas para todo los públicos. Actividades como cine callejero, actuaciones musicales o fiestas infantiles van a llenar la villa ourensana de celebraciones.
Aquí puedes consultar el programa completo de la fiesta de As Neves de Maceda:
Miércoles 5 de agosto
22:30 h en Aira das Mantas — Cine en la calle con rondallas.
Jueves 6 de agosto
23:00 h — Actuación de Lembra Xabarín, tributo a Xabarín Club.
00:30 h — Kike Varela + Twentytwoclub.
Viernes 7 de agosto
17:00 h en la piscina de Maceda — Fiesta infantil.
21:30 h en la Praza das Toldas — XVIII Cea Popular y pregón 2026.
00:00 h — Verbena con los Festicultores y discomóvil.
Sábado 8 de agosto
13:00 h en la Praza Benigno Álvarez — Sesión vermú con Banda de Santádega.
16:00 h en la Rúa Lúa — II Torneo de Ajedrez «Vila de Maceda».
20:00 h — Fiesta con Os do Fuelle.
21:30 h — Actuación de Orquesta La Oca Band.
23:30 h — Verbena con Zeppelin Remember.
01:30 h — Actuación de La Oca Band.
03:30 h — Discomóvil Mami, con DJ Lozano y DJ Castro.
Domingo 9 de agosto
12:00 h en la Praza das Toldas — Misa, procesión y sesión vermú con Coral Albricias y Banda de Música e Cultura de Galicia.
20:30 h — Actuación de la Banda de Gaitas de Maceda.
21:30 h — La Fórmula.
23:30 h — Verbena con Stormseeds.
01:00 h — La Fórmula.
03:00 h — Apocalipsis On Tour, con DJ Pancho y DJ Blits.
Lunes 10 de agosto
13:00 h en la Praza das Toldas — Sesión vermú con Mino.
20:30 h — Actuación de Os Xuncos.
21:30 h — Grupo Recuerdos.
23:30 h — Verbena con Horizonthe Show.
02:30 h — Apocalipsis On Tour, con DJ Paulo Seoane y DJ Saul Gallego.
Martes 11 de agosto
13:00 h en la Praza Benigno Álvarez — Sesión vermú con Banda Liradavia.
20:00 h — Actuación de Os Chouteiros e Pandereteiras do Castelo.
21:30 h — Antonio Barros e Ialma.
23:30 h — Verbena con Macedance, A Gramola, Groove Amigos, Eric García y Olalla González.
Jueves 13 de agosto
22:00 h en el Parque O Toural — Jornadas de folclore con Armenia, México y Kenia.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
GASTRONOMÍA Y MÚSICA
Fiestas As Neves de Maceda
VIRTUOSISMO
Félix Slim encabeza el inicio del Sarria Blues
MÚSICA PARA TODOS
O Son da Estación 2026
Lo último