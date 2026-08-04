Fiestas patronales de Monforte de Lemos 2026

Monforte de Lemos se engalana del 11 al 16 de agosto para celebrar sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen de Montserrat. El programa arranca oficialmente el martes 11 a las 20:30 horas con el pregón a cargo de José Manuel Rodríguez Fernández en la Casa del Concello, seguido del tradicional cohete anunciador desde el Campo de San Antonio, el encendido del alumbrado artístico y la actuación del grupo De Vacas en la plaza de España.

A lo largo de casi una semana, la plaza de la Compañía se convertirá en el epicentro musical del evento con actuaciones gratuitas de gran calibre: la banda Ráfaga y la orquesta Olympus (miércoles 12), Miss Cafeína y la orquesta Acordes (jueves 13), Marlon y la orquesta Los Españoles (viernes 14), y Walls (sábado 15). El gran broche final llegará el domingo 16 con el concierto de la orquesta Panorama y el Grupo América de Vigo.

La oferta festiva se completará con la XII edición del festival cómico-festivo «A rúa é vosa», pasacalles de gigantes y cabezudos, batucadas y los solemnes actos del Día de la Patrona (15 de agosto), que incluirán la tradicional misa de ofrenda en la iglesia de San Vicente del Pino y las espectaculares tiradas de fuegos artificiales.