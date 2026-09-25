Fiestas de Santa Teresita 2026

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XV Xornadas de Carne de Boi
FIESTAS POPULARES
Detalles del evento
El barrio orensano de Santa Teresita celebra durante el último fin de semana de septiembre sus fiestas patronales cargadas de música, tradición y entretenimiento para todos los públicos.
Este año, la música y el ritmo acompañarán las celebraciones a lo largo de las distintas jornadas:
Como broche final a los festejos de esta edición, el sábado 10 de octubre se celebrará el XXI Festival Coral Rondalla Os Afiadores a las 19:30 horas.
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