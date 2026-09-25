Fiestas de Santa Teresita 2026

El barrio orensano de Santa Teresita celebra durante el último fin de semana de septiembre sus fiestas patronales cargadas de música, tradición y entretenimiento para todos los públicos.

Este año, la música y el ritmo acompañarán las celebraciones a lo largo de las distintas jornadas:

La verbena del viernes 25 de septiembre correrá a cargo de La Banda de Ayer desde las 23:30 horas.

El sábado 26 de septiembre las actividades comienzan a las 13:00 horas con la sesión vermú en el Bar Novo Milenio (Avenida de Santiago). Por la noche tendrá lugar la actuación de un grupo de baile a las 23:15 horas, seguida de la Fiesta de la Juventud a cargo de A Gramola a partir de las 23:30 horas.

El domingo 27 de septiembre arrancará con la alborada a cargo de los Gaiteiros Redegaita (10:00 h), la misa solemne con procesión (12:00 h) y una nueva sesión vermú en el Bar Novo Milenio (13:00 h). Durante toda la tarde habrá atracciones infantiles para los más pequeños.

Cartel Fiestas Santa Teresita 2026. | La Región

Como broche final a los festejos de esta edición, el sábado 10 de octubre se celebrará el XXI Festival Coral Rondalla Os Afiadores a las 19:30 horas.