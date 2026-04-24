"Filmando con Víctor Erice" en un taller práctico de realización organizado por La Plantación

Sober, Ribeira Sacra/ Ficha del taller de cine, "Filmando con Víctor Erice"

Docente: Víctor Erice

Calendario: Del 20 de septiembre de 2026 al 29 de septiembre de 2026

Duración: 70 horas

Horario:

Domingo 20 de septiembre: De 18:00 h. a 20:00 h.

Lunes 21-Lunes 28 de septiembre: De 10:00 h. a 14.00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h.

Martes 29 de septiembre: De 10:00h. a 14:00 h.

Durante diez días un grupo de alrededor de 20 personas, trabajarán de manera individual, aunque coordinándose en todo lo posible, con el objetivo de crear un cortometraje (alrededor de 10 minutos) por persona asistente. En el taller se recorrerán todas las fases de creación de una película, desde el impulso e idea inicial hasta el montaje y proyección final.

Víctor Erice participará como supervisor desde el principio del proceso: sugerencias en las localizaciones, desarrollo de las ideas iniciales, propuestas de rodaje y de montaje, etc, y poniendo siempre la atención en el proceso de trabajo llevado a cabo por cada una de las personas asistentes. De este modo, se obtendrán las versiones definitivas de los cortometrajes.