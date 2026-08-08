Folión Castrexo en Celanova

Las calles de Celanova se preparan para un nuevo viaje en el tiempo hasta el año 132 d. C con la 14 edición del Folión Castrexo, una celebración que se recuperó el año pasado y que recrea el antiguo pacto entre el pueblo celerno y las tropas romanas. La jornada comenzará al ritmo de Vilatuke y, a mediodía, la Plaza Cervantes acogerá la representación de la firma del pacto de paz entre ambos pueblos. Una vez sellada la alianza, la multitud comenzará el ascenso a Castromao para disfrutar de una gran fiesta de confraternidad.