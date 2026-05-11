Foro La Región | Jordi Nomen presenta su libro "La tiranía del like"

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Jordi Nomen presenta en el próximo Foro La Región su libro "La tiranía del like". En él el profesor de Filosofía y Ciencias Sociales invita a usar la tecnología de manera equilibrada y crítica. La cita es en la sede de Afundación en Ourense

14 may

Detalles del evento

Sede de Afundación, Ourense
14 may
20:30 horas
Presencial y Online
Jordi Nomen, profesor de Filosofía y Ciencias Sociales.
Foro La Región | Jordi Nomen presenta su libro "La tiranía del like" | La Región

El profesor de Filosofía y Ciencias Sociales Jordi Nomen participa en el Foro La Región para presentar su último libro, “La tiranía del like”, una obra que, lejos de demonizar la tecnología, invita a utilizarla de forma críticia y equilibrada, dirigiéndose especialmente a adolescentes, familias y educadores. Puede seguirse en directo en Telemiño y por streaming en laregion.es.

La cita es en la sede a Afundación en Ourense a partir de las 20:30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

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