Foro La Región | Jordi Nomen presenta su libro "La tiranía del like"
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Jordi Nomen presenta en el próximo Foro La Región su libro "La tiranía del like". En él el profesor de Filosofía y Ciencias Sociales invita a usar la tecnología de manera equilibrada y crítica. La cita es en la sede de Afundación en Ourense
Detalles del evento
El profesor de Filosofía y Ciencias Sociales Jordi Nomen participa en el Foro La Región para presentar su último libro, “La tiranía del like”, una obra que, lejos de demonizar la tecnología, invita a utilizarla de forma críticia y equilibrada, dirigiéndose especialmente a adolescentes, familias y educadores. Puede seguirse en directo en Telemiño y por streaming en laregion.es.
La cita es en la sede a Afundación en Ourense a partir de las 20:30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.
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