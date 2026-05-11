Foro La Región | Jordi Nomen presenta su libro "La tiranía del like"

El profesor de Filosofía y Ciencias Sociales Jordi Nomen participa en el Foro La Región para presentar su último libro, “La tiranía del like”, una obra que, lejos de demonizar la tecnología, invita a utilizarla de forma críticia y equilibrada, dirigiéndose especialmente a adolescentes, familias y educadores. Puede seguirse en directo en Telemiño y por streaming en laregion.es.

La cita es en la sede a Afundación en Ourense a partir de las 20:30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.