Galicia Clarinet Fest en Lalín

El Galicia Clarinet Fest, que comienza este domingo y finaliza el 9 de agosto, arranca su ciclo de grandes conciertos con el fascinante espectáculo interactivo “Camiño ao Infinito”, una creación del visionario clarinetista Xocas Meijide.

La velada fusiona magistralmente la música en vivo de clarinete electroacústico con hipnóticas proyecciones de videoarte generativo creadas en tiempo real. Esta propuesta explora dimensiones vanguardistas sobre el viaje espiritual, la esencia del paisaje gallego y los nuevos límites de la creación sonora contemporánea.

De este modo, el Auditorio de Lalín se transforma en un verdadero laboratorio de experimentación auditiva y sensorial, con algunos de los mejores artistas del panorama actual. Una experiencia profundamente inmersiva, ideal para aquellos espectadores que buscan disfrutar de propuestas artísticas en el corazón de Pontevedra.