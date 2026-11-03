La Galicia de principios del siglo XX vista por la cámara de Nicolás Muller

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

03 nov
-
09 ene

Detalles del evento

Sede de Afundación, Ourense
3 nov - 9 ene
Presencial
Foto de Nicolás Muller.
La Galicia de principios del siglo XX vista por la cámara de Nicolás Muller | La Región

Exposición Nicolás Muller en Galicia que reúne imágenes captadas por uno de los grandes fotógrafos documentales de la Europa del siglo XX durante sus viajes. Se trata de una recuperación y revisión del trabajo realizado por el fotógrafo húngaro a través de un relato que desvela su mirada, profundamente humanista, sobre las gentes trabajadoras y la belleza de los paisajes de Galicia. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17,30 a 20,30 horas y sábados, domingos y festivos, de 12,00 a 14,00 y de 17,30 a 20,30 horas.

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