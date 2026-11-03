La Galicia de principios del siglo XX vista por la cámara de Nicolás Muller
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Detalles del evento
Exposición Nicolás Muller en Galicia que reúne imágenes captadas por uno de los grandes fotógrafos documentales de la Europa del siglo XX durante sus viajes. Se trata de una recuperación y revisión del trabajo realizado por el fotógrafo húngaro a través de un relato que desvela su mirada, profundamente humanista, sobre las gentes trabajadoras y la belleza de los paisajes de Galicia. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17,30 a 20,30 horas y sábados, domingos y festivos, de 12,00 a 14,00 y de 17,30 a 20,30 horas.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
300.000 MILLONES DE EUROS
Amancio Ortega, su hija Sandra, Juan Roig y Juan Carlos Escotet, los más ricos de España, según Forbes
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
Cortes de tráfico por la 49ª Carreira Popular do San Martiño: horarios y calles cortadas