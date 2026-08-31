Gran espectáculo solidario con Bicos de Papel para los niños con cáncer
SOLIDARIDAD
Detalles del evento
La Asociación Bicos de Papel celebra su segunda gala solidaria, un evento benéfico diseñado para recaudar fondos destinados a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con cáncer y de sus familias. El espectáculo contará con un programa variado de humor, música y danza a cargo de destacados artistas gallegos como los magos Xulio Merino y Lara Doiro, la escuela profesional de danza Estilo Libre, el dúo formado por Maite López y Antón Otero, y el cantante y compositor Paco Nogueiras. Entradas a la venta en ataquilla.com.
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