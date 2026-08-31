Gran espectáculo solidario con Bicos de Papel para los niños con cáncer

La Asociación Bicos de Papel celebra su segunda gala solidaria, un evento benéfico diseñado para recaudar fondos destinados a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con cáncer y de sus familias. El espectáculo contará con un programa variado de humor, música y danza a cargo de destacados artistas gallegos como los magos Xulio Merino y Lara Doiro, la escuela profesional de danza Estilo Libre, el dúo formado por Maite López y Antón Otero, y el cantante y compositor Paco Nogueiras. Entradas a la venta en ataquilla.com.