Guitarra, mar abierto y poesía: Luis Fercán actúa en O Portiño

El cantautor compostelano Luis Fercán ofrece un emotivo concierto al atardecer el viernes 21 de agosto en el enclave costero de O Portiño, dentro de la programación musical de verano.

Fercán es una de las voces más singulares y honestas de la música de autor contemporánea en España, caracterizado por un timbre rasgado de enorme expresividad y una sensibilidad desarmante al componer.

Acompañado únicamente por su guitarra acústica, el músico repasa las composiciones de sus trabajos discográficos “Grieta y Postales perdidas”, donde aborda temáticas sobre el desamor y la búsqueda personal.

Un directo pausado, honesto y cargado de verdad para los amantes de las canciones hechas desde las entrañas y las vivencias propias, en un espacio natural en el que la crudeza vocal y la poesía íntima de Fercán resuenan en perfecta armonía con el mar.