Henry Méndez abre este jueves las fiestas de Santa Mariña en Xinzo de Limia

Las fiestas de Santa Mariña de Xinzo de Limia arrancan este jueves con una de sus citas más esperadas: el concierto de Henry Méndez, que actuará a las 23:00 horas en la explanada de O Toural tras la actuación de la orquesta Origen.

El programa festivo se extenderá hasta el lunes 20 de julio e incluirá actuaciones de las orquestas KUBO, Função Pública, Olympus y Capitol, además del grupo Ráfaga y el espectáculo de Kiko Rivera, previsto para la noche del domingo.

La programación se completa con actos tradicionales como la procesión de Santa Mariña, pasacalles con gigantes y cabezudos, una Color Party, la fiesta de la espuma y actividades para toda la familia, con las que Xinzo de Limia espera convertirse durante cinco días en el epicentro festivo de la comarca.

El cartel del programa de las Fiestas de Santa Mariña 2026 en Xinzo de Limia. | Concello Xinzo de Limia

Programa completo y horarios de las fiestas de Santa Mariña

Jueves 16 de julio:

21:30 Orquesta Origen

23:00 Concierto de Henry Méndez

Viernes 17 de julio:

19:30 Fiesta de la Espuma

21:30 Orquesta Kubo (1er pase)

23:30 Orquesta Ráfaga

01:00 Orquesta Kubo (2º pase)

02:00 Sesión DJ

Sábado 18 de julio:

11:00 Alborada

12:00 Procesión de Santa Mariña

13:30 Gigantes y Cabezudos y pasacalles

16:00 Mercadillo de segunda mano

19:30 Color Party

20:30 Agrupación Musical da Limia

21:30 A Gramola Tour Life

23:00 Funçao Pública

02:00 A Gramola Tour Life

Domingo 19 de julio:

12:00 Campeonato de Futbolín

13:00 Sesión vermú

19:00 Pomper, la fiesta de las pompas gigantes

21:30 Orquesta Olympus (1er pase)

23:00 Kiko Rivera

00:30 Orquesta Olympus (2º pase)

02:00 Discomóvil Apocalipsis

Lunes, 20 de julio: