Henry Méndez abre este jueves las fiestas de Santa Mariña en Xinzo de Limia
PROGRAMA COMPLETO
El artista internacional será el principal reclamo de la primera jornada de unos festejos que se prolongarán hasta el lunes 20 de julio con orquestas, actividades populares y la actuación de Kiko Rivera
Detalles del evento
Las fiestas de Santa Mariña de Xinzo de Limia arrancan este jueves con una de sus citas más esperadas: el concierto de Henry Méndez, que actuará a las 23:00 horas en la explanada de O Toural tras la actuación de la orquesta Origen.
El programa festivo se extenderá hasta el lunes 20 de julio e incluirá actuaciones de las orquestas KUBO, Função Pública, Olympus y Capitol, además del grupo Ráfaga y el espectáculo de Kiko Rivera, previsto para la noche del domingo.
La programación se completa con actos tradicionales como la procesión de Santa Mariña, pasacalles con gigantes y cabezudos, una Color Party, la fiesta de la espuma y actividades para toda la familia, con las que Xinzo de Limia espera convertirse durante cinco días en el epicentro festivo de la comarca.
Programa completo y horarios de las fiestas de Santa Mariña
Jueves 16 de julio:
- 21:30 Orquesta Origen
- 23:00 Concierto de Henry Méndez
Viernes 17 de julio:
- 19:30 Fiesta de la Espuma
- 21:30 Orquesta Kubo (1er pase)
- 23:30 Orquesta Ráfaga
- 01:00 Orquesta Kubo (2º pase)
- 02:00 Sesión DJ
Sábado 18 de julio:
- 11:00 Alborada
- 12:00 Procesión de Santa Mariña
- 13:30 Gigantes y Cabezudos y pasacalles
- 16:00 Mercadillo de segunda mano
- 19:30 Color Party
- 20:30 Agrupación Musical da Limia
- 21:30 A Gramola Tour Life
- 23:00 Funçao Pública
- 02:00 A Gramola Tour Life
Domingo 19 de julio:
- 12:00 Campeonato de Futbolín
- 13:00 Sesión vermú
- 19:00 Pomper, la fiesta de las pompas gigantes
- 21:30 Orquesta Olympus (1er pase)
- 23:00 Kiko Rivera
- 00:30 Orquesta Olympus (2º pase)
- 02:00 Discomóvil Apocalipsis
Lunes, 20 de julio:
- 13:00 Sesión vermú
- 18:00 Hinchables acuáticos
- 20:30 Orquesta Capitol
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