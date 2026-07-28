Historias contadas por mujeres a la orilla del río

ESPECTÁCULO LAVANDEIRAS

28 jul

Detalles del evento

Casa Grande de Viloira
28 jul
20:30
Presencial
Espectáculo Lavandeiras
Historias contadas por mujeres a la orilla del río | La Región

El ciclo De Perto encara su recta final con el espectáculo “Lavandeiras”, de Vero Rilo, una propuesta de narración oral rescata el patrimonio oral, las lendas y las historias de vida de las mujeres que faenaban arrodilladas junto al agua. Las mujeres a la orilla del río, de rodillas y frotando la ropa, tejen una estampa imborrable que se ha repetido a lo largo de la historia. Alrededor de esta imagen, las leyendas y los relatos se multiplican por toda la geografía física e identitaria. Con el espectáculo “Lavandeiras”, la narradora oral recupera parte de ese patrimonio inmaterial. La propuesta transita desde las lavandeiras nocturnas empapadas en sangre hasta el trabajo colectivo de las lavandeiras de Redondela.

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