Hombres G: 40 años de éxitos, en La Coruña

CONCIERTO

05 sep

Detalles del evento

Muelle de Batería, A Coruña
5 sep
22:20
Presencial
Hombres G.
Hombres G: 40 años de éxitos, en La Coruña | La Región

Los legendarios Hombres G, la icónica banda madrileña liderada por David Summers es uno de los fenómenos más duraderos e influyentes de la historia del pop-rock en español, habiendo marcado a múltiples generaciones desde la década de los ochenta.

Con un repertorio repleto de auténticos himnos intergeneracionales como “Devuélveme a mi chica”, “Venezia”, “Marta tiene un marcapasos” o “El ataque de las chicas cocodrilo”, el grupo demuestra un directo fresco, contundente y lleno de complicidad con el público.

Su capacidad para abarrotar recintos multitudinarios tanto en España como en América su estatus de leyenda viva de la música popular. La actuación promete ser un recorrido nostálgico por sus más de cuarenta años de trayectoria.

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