Horarios y precios de Antiq Auria 2026 en Expourense: antigüedades y subasta desde 5 euros

Expourense acoge este fin de semana la décima edición de Antiq Auria, la Feria Internacional de Antigüedades, una cita para los aficionados a los objetos antiguos, el coleccionismo y el mundo vintage.

El certamen reúne a anticuarios procedentes de distintos puntos de España, Portugal y Centroeuropa, con una amplia selección de piezas que permiten viajar por diferentes épocas.

Organizada por Expourense y la Asociación Memoria Antiga de Ourense, la feria ofrece tres grandes espacios dedicados a las antigüedades, el coleccionismo y los artículos vintage. Entre los objetos expuestos se pueden encontrar muebles, joyas, relojes, juguetes, porcelanas, teléfonos antiguos, piezas de numismática, filatelia y artículos decorativos.

La propuesta también permite a los visitantes llevar objetos antiguos que conserven en sus casas para consultar con profesionales la posibilidad de tasarlos y venderlos.

Una subasta de antigüedades el domingo

Uno de los principales atractivos de esta décima edición llega el domingo 29 de noviembre. A partir de las 12:00 horas se celebra la gran subasta de Antiq Auria, en la que cada expositor aporta una pieza para ponerla a disposición del público.

En total, se prevé subastar una treintena de artículos, con precios de salida desde los cinco euros. Una oportunidad para hacerse con piezas singulares y dar una segunda vida a objetos con historia.

Horarios y precios de Antiq Auria en Expourense

La feria se desarrolla durante tres jornadas, con horarios de mañana y tarde el sábado y el domingo.

Viernes 27 de noviembre: de 16:30 a 21:00 horas.

Sábado 28 de noviembre: de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 horas.

Domingo 29 de noviembre: de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 horas.

El precio de la entrada general es de 3 euros, mientras que los menores de 12 años pueden acceder gratuitamente.