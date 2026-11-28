Horarios y precios de Antiq Auria 2026 en Expourense: antigüedades y subasta desde 5 euros
AGENDA
Detalles del evento
Expourense acoge este fin de semana la décima edición de Antiq Auria, la Feria Internacional de Antigüedades, una cita para los aficionados a los objetos antiguos, el coleccionismo y el mundo vintage.
El certamen reúne a anticuarios procedentes de distintos puntos de España, Portugal y Centroeuropa, con una amplia selección de piezas que permiten viajar por diferentes épocas.
Organizada por Expourense y la Asociación Memoria Antiga de Ourense, la feria ofrece tres grandes espacios dedicados a las antigüedades, el coleccionismo y los artículos vintage. Entre los objetos expuestos se pueden encontrar muebles, joyas, relojes, juguetes, porcelanas, teléfonos antiguos, piezas de numismática, filatelia y artículos decorativos.
La propuesta también permite a los visitantes llevar objetos antiguos que conserven en sus casas para consultar con profesionales la posibilidad de tasarlos y venderlos.
Una subasta de antigüedades el domingo
Uno de los principales atractivos de esta décima edición llega el domingo 29 de noviembre. A partir de las 12:00 horas se celebra la gran subasta de Antiq Auria, en la que cada expositor aporta una pieza para ponerla a disposición del público.
En total, se prevé subastar una treintena de artículos, con precios de salida desde los cinco euros. Una oportunidad para hacerse con piezas singulares y dar una segunda vida a objetos con historia.
Horarios y precios de Antiq Auria en Expourense
La feria se desarrolla durante tres jornadas, con horarios de mañana y tarde el sábado y el domingo.
- Viernes 27 de noviembre: de 16:30 a 21:00 horas.
- Sábado 28 de noviembre: de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 horas.
- Domingo 29 de noviembre: de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 horas.
El precio de la entrada general es de 3 euros, mientras que los menores de 12 años pueden acceder gratuitamente.
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