https://www.laregion.es/eventos/exposicion-nicolas-muller-galicia_21_20260921-4421215.html

Charla “Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira”, una conferencia impartida por Pilar Fatás Monforte, directora de la institución, en la que profundizará en la historia de la cueva cuyas pinturas rupestres, descubiertas en 1879 por Marcelino Sanz de Sautuola, supusieron la primera manifestación artística conocida de la humanidad, no sin antes generar una intensa controversia que impidió a su descubridor ver reconocido el hallazgo en vida. Durante la sesión se abordará además el papel que desempeña hoy en día el Museo de Altamira en la gestión, conservación y divulgación responsable de este patrimonio de la humanidad. La actividad se enmarca en el ciclo “Arqueoloxía en monodose”, impulsada por el Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense para acercar el patrimonio a la sociedad.