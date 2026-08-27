I Feria de Stock Desestoca de Verín

Verín celebra este próximo domingo 30 de agosto la primera edición de Desestoca, la nueva feria de oportunidades impulsada por la Asociación de Empresarios de Verín (AEVER) en colaboración con el Centro Comercial Urbano. El Parque da Alameda se convertirá en el epicentro comercial de la villa para dinamizar el sector de proximidad y permitir a los establecimientos sacar su stock a la calle con precios especiales.

Organizada como una jornada completa de ocio para todos los públicos, la cita combina las compras con una amplia oferta de animación. El recinto contará con una zona de gastronomía con opciones de comida para reponer fuerzas, actividades y una yincana lúdica destinada a los más pequeños, cerrando la tarde con una sesión de DJ que mantendrá el ambiente festivo en la Alameda hasta última hora.