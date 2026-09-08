III Carrera Solidaria de la Guardia Civil

Ourense se prepara para vivir una fiesta del deporte y compromiso social el domingo 4 de octubre de 2026. La Plaza Mayor de la ciudad será el epicentro de la tercera edición de la Carrera Solidaria de la Guardia Civil “Pilar 2026”. Con la árbitra Zulema González como madrina de honor, el evento destinará todos los fondos recaudados a Aspanas, asociación dedicada a apoyar a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias.

El entusiasmo de los ourensanos se palpa en el ambiente, ya que la prueba cuenta con 435 corredores inscritos ya. La jornada, organizada por la propia Guardia Civil, arrancará a las 11,00 horas. En ese instante saldrán los participantes de la categoría absoluta (mayores de 12 años), quienes se enfrentarán a un trazado de 6,35 kilómetros. El donativo para esta prueba reina se ha fijado en 12 euros, una cuota estrictamente benéfica.

La solidaridad no entiende de edades y el atletismo base tendrá protagonismo. A las 12,30 será el turno de la carrera Sub-12, donde niños de 7 a 12 años medirán fuerzas sobre 1.000 metros. Apenas quince minutos después será la prueba “Pitufos”, en la que pequeños de hasta 6 años completarán 100 metros simbólicos.

La inscripción puede realizarse hasta el 30 de septiembre de forma telemática en la plataforma Sportmaniacs o de manera presencial en RunManiak.