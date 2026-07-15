Inauguración de la exposición "Metástase", de Xosé Lois Vázquez
Detalles del evento
Este 18 de juliotienes una cita con el arte contemporáneo. El reconocido artista Xosé Lois Vázquez presenta su nueva propuesta titulada "Metástase [notas]", una obra que, a través de potentes texturas orgánicas y formas que evocan la naturaleza y el paso del tiempo, invita al espectador a una profunda reflexión visual.
La inauguración oficial se celebrará en el espacio cultural sedeArte, un entorno ideal para conectar con la fuerza de esta colección.
Detalles del evento:
- Fecha: Sábado, 18 de julio de 2026
- Hora: 20:30 h
- Lugar: sedeArte
- Dirección: Estrada Ourense/Ponferrada 18, Esgos (Ourense)
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