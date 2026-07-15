Inauguración de la exposición "Metástase", de Xosé Lois Vázquez

La Región
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Publicado: 15 jul 2026 - 10:42 Actualizado: 15 jul 2026 - 10:59
18 ago

Detalles del evento

Estrada Ourense/Ponferrada 18, Esgos (Ourense)
18 ago
20:30
El evento
Inauguración de la exposición "Metástase", de Xosé Lois Vázquez | La Región

Este 18 de juliotienes una cita con el arte contemporáneo. El reconocido artista Xosé Lois Vázquez presenta su nueva propuesta titulada "Metástase [notas]", una obra que, a través de potentes texturas orgánicas y formas que evocan la naturaleza y el paso del tiempo, invita al espectador a una profunda reflexión visual.

La inauguración oficial se celebrará en el espacio cultural sedeArte, un entorno ideal para conectar con la fuerza de esta colección.

Detalles del evento:

  • Fecha: Sábado, 18 de julio de 2026
  • Hora: 20:30 h
  • Lugar: sedeArte
  • Dirección: Estrada Ourense/Ponferrada 18, Esgos (Ourense)

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