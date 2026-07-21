FESTAS APÓSTOLO
Inauguración de las Festas do Apóstolo con la Real Filharmonía
FESTAS APÓSTOLO
Detalles del evento
La prestigiosa Real Filharmonía de Galicia es la encargada de abrir oficialmente la programación musical de las Festas do Apóstolo este miércoles a las 21:00 horas en la Praza da Quintana de Santiago de Compostela.
Este concierto inaugural en uno de los marcos monumentales más imponentes del casco histórico compostelano. El repertorio está diseñado especialmente para la ocasión, fusionando piezas de la música clásica universal con guiños a la rica tradición sonora gallega.
Al tratarse del primer día de las fiestas mayores de la capital de Galicia, el ambiente en la plaza destaca por su solemnidad y expectación. La asistencia es totalmente gratuita, con limitación hasta que la plaza esté completa. Además, supone una oportunidad excepcional para disfrutar de música sinfónica de primer nivel en un espacio con una acústica natural única en Galicia.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
FESTAS APÓSTOLO
Inauguración de las Festas do Apóstolo con la Real Filharmonía
SON DO MAR
OBK y Tam Tam Go! en el Son do Mar 2026
CONCERTO EN OSEIRA
Xira "Lugares Máxicos 2026", de Carlos Núñez
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 21 de julio?
Lo último
TANGANA TRAS EL PARTIDO
La FIFA abre una investigación a Argentina por los incidentes tras la final del Mundial
ROBOS Y TRÁFICO DE DROGAS
Cae una parte de la organización criminal "Tren de Aragua" con un detenido y un registro en Ourense