Inauguración de las Festas do Apóstolo con la Real Filharmonía

FESTAS APÓSTOLO

22 jul

Detalles del evento

Praza da Quintana, Santiago de Compostela
22 jul
21:00
Presencial
Real Filharmonía de Galicia
Inauguración de las Festas do Apóstolo con la Real Filharmonía | La Región

La prestigiosa Real Filharmonía de Galicia es la encargada de abrir oficialmente la programación musical de las Festas do Apóstolo este miércoles a las 21:00 horas en la Praza da Quintana de Santiago de Compostela.

Este concierto inaugural en uno de los marcos monumentales más imponentes del casco histórico compostelano. El repertorio está diseñado especialmente para la ocasión, fusionando piezas de la música clásica universal con guiños a la rica tradición sonora gallega.

Al tratarse del primer día de las fiestas mayores de la capital de Galicia, el ambiente en la plaza destaca por su solemnidad y expectación. La asistencia es totalmente gratuita, con limitación hasta que la plaza esté completa. Además, supone una oportunidad excepcional para disfrutar de música sinfónica de primer nivel en un espacio con una acústica natural única en Galicia.

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