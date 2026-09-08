MERCADILLO SOSTENIBLE
IV Mercadillo Veciñal de Segunda Man de Esgos
MERCADILLO SOSTENIBLE
Detalles del evento
Esgos celebra este próximo domingo 13 de setembro la cuarta edición de su Mercadillo Veciñal de Segunda Man, impulsado por el Concello. La cita se desarrollará en la Praza de Saa y la Praza do Afiador en horario continuado de 11:00 a 19:00 horas.
El evento está enfocado en la reutilización y el consumo responsable bajo el lema "pequenas cousas, grandes historias", convirtiendo los espacios públicos del municipio en un punto de encuentro para la compraventa e intercambio de artículos usados entre particulares.
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