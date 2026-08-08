Javier Vargas Blues, lo mejor del rock sureño, en Gondomar

LUGAR / PRAZA PARADELA

GONDOMAR

SÁBADO, 8 DE AGOSTO

22:30 HORAS

Fundada a comienzos de los años noventa por el talentoso guitarrista madrileño Javier Vargas, la Vargas Blues Band se ha consolidado como un pilar fundamental del blues-rock en España y con una notable proyección internacional.

Su estilo musical es una rica fusión donde el blues clásico del Delta y el rock sureño se entrelazan de manera natural con elementos de rock latino, funk y matices flamencos.

El gran sello de identidad de la banda es la guitarra de Javier Vargas, cuyo sonido limpio, expresivo y cargado de feeling prioriza la transmisión de emociones puras sobre el virtuosismo acelerado.

A lo largo de su carrera, esta personalidad sonora les ha llevado a colaborar con grandes leyendas internacionales de la música como Carlos Santana, Prince o Raimundo Amador.

En directo, sus conciertos son una experiencia vibrante y dinámica.