Javier Vargas Blues, lo mejor del rock sureño, en Gondomar

PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 9 de agosto?
CONCIERTO
Detalles del evento
Fundada a comienzos de los años noventa por el talentoso guitarrista madrileño Javier Vargas, la Vargas Blues Band se ha consolidado como un pilar fundamental del blues-rock en España y con una notable proyección internacional.
Su estilo musical es una rica fusión donde el blues clásico del Delta y el rock sureño se entrelazan de manera natural con elementos de rock latino, funk y matices flamencos.
El gran sello de identidad de la banda es la guitarra de Javier Vargas, cuyo sonido limpio, expresivo y cargado de feeling prioriza la transmisión de emociones puras sobre el virtuosismo acelerado.
A lo largo de su carrera, esta personalidad sonora les ha llevado a colaborar con grandes leyendas internacionales de la música como Carlos Santana, Prince o Raimundo Amador.
En directo, sus conciertos son una experiencia vibrante y dinámica.
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