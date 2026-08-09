Jazmín, Soul y revolución: el legado de las voces femeninas en el Jazz

A comienzos de la década de 1940, el universo del jazz era un escenario predominantemente masculino. Las salas de conciertos y los clubs nocturnos estaban dominados por solistas y directores de orquesta hombres, relegando la presencia femenina a un plano testimonial o puramente decorativo.

Sin embargo, ese panorama cambió de manera irreversible con la irrrupción de una generación de vocalistas extraordinarias que desafiaron el orden establecido.

Este evento rinde homenaje a artistas como Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan y Dinah Washington, que irrumpieron en la escena con una fuerza expresiva sin precedentes y cambiaron la música para siempre.