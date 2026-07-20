Festival Underfest Xacobeo: Jet, la leyenda australiana inicia con fuerza el Xacobeo

El festival Underfest Xacobeo comienza con el esperado debut en Galicia de la banda australiana Jet con un concierto el 22 de julio en la sala Capitol de Santiago de Compostela.

El festival Underfest Xacobeo comienza con el esperado debut en Galicia de la banda australiana Jet con un concierto el 22 de julio en la sala Capitol de Santiago de Compostela.

Formados en Melbourne a comienzos de los años 2000, Jet se convirtieron rápidamente en uno de los nombres más reconocibles del rock internacional tras la publicación de su álbum de debut, Get Born, en 2003. Aquel trabajo, impulsado por singles como “Are You Gonna Be My Girl”, “Rollover DJ” o “Cold Hard Bitch”, los catapultó a las listas de éxito y les abrió las puertas de una audiencia global.

Desde entonces, el grupo ha vendido más de 6,5 millones de discos en todo el mundo y ha obtenido certificaciones de platino en países como Australia, Estados Unidos y Reino Unido. Tras varios años de inactividad, el grupo volvió a reunirse en 2023 para celebrar el vigésimo aniversario del éxito “Get Born”.