Jornada de deporte y diversión a ritmo de zumba en Xinzo de Limia.

El programa de actividades deportivas de +Deporte La Región de este verano despide el mes de agosto desde la capital de A Limia. Allí está prevista una enérgica jornada de zumba al aire libre para que vecinos y visitantes despidan las vacaciones con una dosis extra de ritmo, salud y diversión. La cita tendrá lugar en las pistas deportivas de las piscinas municipales del municipio limiano, donde los participantes podrán disfrutar de una sesión de entrenamiento dinámico para todos los públicos y niveles. Los interesados pueden realizar su inscripción en pressclub.laregion.es.