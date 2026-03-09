"La verdad de la justicia" falando con Fernando Alañon Olmedo

Este martes 10 de marzo continúa el ciclo "Falando con.." organizado por el Liceo de Ourense. Esta vez el invitado es Fernando Alañon Olmedo, Magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Galicia y expresidente de la Audiencia de Ourense.

La charla impartida por Alñon Olmedo lleva el título de "La verdad de la justicia" y estará presentada por Armando González López, bibliotecario del Liceo de Ourense. La cita es a las 19:30 horas en Salón Noble del Liceo de Ourense.