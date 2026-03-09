"La verdad de la justicia" falando con Fernando Alañon Olmedo

LICEO DE OURENSE

El Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Galicia y expresidente de la Audiencia de Ourense, Fernando Alañón Olmedo, participa en una de las charlas organizadas por el Liceo de Ourense bajo el título de Falando con

10 mar

Detalles del evento

Salón Noble - Liceo Ourense
10 mar
19:30 horas
Presencial
Fernando Alañón durante la presentación del ponente.
Este martes 10 de marzo continúa el ciclo "Falando con.." organizado por el Liceo de Ourense. Esta vez el invitado es Fernando Alañon Olmedo, Magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Galicia y expresidente de la Audiencia de Ourense.

La charla impartida por Alñon Olmedo lleva el título de "La verdad de la justicia" y estará presentada por Armando González López, bibliotecario del Liceo de Ourense. La cita es a las 19:30 horas en Salón Noble del Liceo de Ourense.

