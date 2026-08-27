Kiko Veneno, cuatro décadas reinventando el flamenco-pop
CONCIERTO
Detalles del evento
Kiko Veneno es un pilar fundamental de la música española, pionero en fusionar el flamenco con el pop-rock de forma irreverente y poética.
El maestro se presenta en El Náutico de San Vicente do Mar (O Grove) con un doble concierto íntimo. Un templo de la música en vivo a pie de playa donde la distancia entre artista y público desaparece por completo.
Allí resonarán hispanidades pop, rumbas frescas y clásicos atemporales como “Volando voy”, “Echo de menos” o “En un mercedes blanco”, reinterpretados con la calidez y el desparpajo que solo Kiko sabe imprimir. Galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2009) y el Premio Nacional de Músicas Actuales (2012), lejos de acomodarse en la nostalgia ha seguido publicando trabajos aclamados por la crítica como “Sombrero roto” (2019) o “Hambre” (2021).
Un formato acústico para celebrar toda una carrera musical y despedir el verano en O Grove.
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