Kiko Veneno, cuatro décadas reinventando el flamenco-pop

Kiko Veneno es un pilar fundamental de la música española, pionero en fusionar el flamenco con el pop-rock de forma irreverente y poética.

El maestro se presenta en El Náutico de San Vicente do Mar (O Grove) con un doble concierto íntimo. Un templo de la música en vivo a pie de playa donde la distancia entre artista y público desaparece por completo.

Allí resonarán hispanidades pop, rumbas frescas y clásicos atemporales como “Volando voy”, “Echo de menos” o “En un mercedes blanco”, reinterpretados con la calidez y el desparpajo que solo Kiko sabe imprimir. Galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2009) y el Premio Nacional de Músicas Actuales (2012), lejos de acomodarse en la nostalgia ha seguido publicando trabajos aclamados por la crítica como “Sombrero roto” (2019) o “Hambre” (2021).

Un formato acústico para celebrar toda una carrera musical y despedir el verano en O Grove.