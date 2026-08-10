Loquillo en el Costa Feira

El icónico artista barcelonés, Loquillo, referente indiscutible del rock en español, desembarca en las Rías Baixas para ofrecer un espectáculo repleto de actitud, energía y puro rock and roll.

Acompañado de su imponente banda de directos, Loquillo repasa más de cuatro décadas de trayectoria musical en un show donde suenan tanto sus composiciones más recientes como los himnos generacionales que marcaron la historia de la música en España (“Feo, fuerte y formal”, “Cadillac solitario”, “El ritmo del garaje” o “La mataré”).

El entorno al aire libre del recinto de Sanxenxo ofrece una producción de gran formato con un despliegue de sonido e iluminación de primer nivel, ideal para acoger a las miles de personas que buscan revivir la fuerza y la presencia escénica del incombustible “loco” del rock estatal en un evento lleno de emociones.