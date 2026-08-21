Luar na Lubre celebra sus cuatro décadas de magisterio musical con nuevos temas
CONCIERTOS
Detalles del evento
La emblemática e histórica agrupación gallega Luar na Lubre se presenta como el gran atractivo artístico para conmemorar las bodas de plata del célebre Festival Folk de Guísamo.
Con casi cuatro décadas de fructífera trayectoria a sus espaldas, la formación liderada por Bieito Romero es el máximo exponente internacional de la música folk elaborada en Galicia.
Sus melodías, fuertemente arraigadas en la tradición celta y galaico-portuguesa, destacan por el empleo magistral de instrumentos como la gaita, el acordeón, el bouzouki, el violín y la flauta, arropados por la sugerente voz de su solista. Durante el concierto, la banda ofrecerá un emotivo recorrido por sus piezas más históricas junto con sus composiciones de nuevo cuño.
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