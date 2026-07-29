LXXIV Festa do Albariño de Cambados 2026

La capital del Salnés, Cambados, vuelve a convertirse en el epicentro de todas las miradas con la llegada de la LXXIV Festa do Albariño, una cita ineludible declarada de Interés Turístico Internacional que transforma cada rincón de la villa en una vibrante celebración de la cultura, la gastronomía y, por supuesto, el mejor vino blanco del planeta.

Desde el 28 de julio al 2 de agosto de 2026, el emblemático Paseo da Calzada se puebla de casetas donde las bodegas de la Denominación de Origen Rías Baixas descorchan sus mejores añadas. El ambiente es un desborde constante de alegría: cuadrillas de amigos, visitantes llegados de todos los rincones del mundo y vecinos comparten risas, brindis y empanada gallega bajo el sol estival. Más allá de las catas comentadas y del solemne Capítulo Serenísimo, el alma de la fiesta palpita con fuerza en la monumental Plaza de Fefiñáns, convertida en un escenario estelar al aire libre.

Este año, la música vuelve a ser la gran protagonista para acompañar las noches de verano con un cartel ecléctico que fusiona talento emergente, folk de vanguardia y potentes directos. La programación arranca con fuerza el miércoles 29 con el ritmo envolvente de Law y la frescura de De Ninghures. El jueves 30, la plaza se rendirá al talento de raíz con las actuaciones de Mondra, Alana y Amoebo, una auténtica explosión de identidad gallega. El viernes 31 la temperatura subirá con Roa, Luar La L y La Pantera, mientras que el sábado 1 el cierre estelar en Fefiñáns correrá a cargo del rock alternativo e independiente de Rufus T. Firefly, acompañados por Cora Yako y Agoraphobia.

Todo ello sin olvidar las legendarias verbenas populares en la Praza do Concello y la devoción colectiva por un caldo que es mucho más que vino: es el orgullo de toda una comarca convertido en fiesta universal.