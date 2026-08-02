Magal Touba, la comunidad senegales se reúne en Ourense para celebrar

FIESTA

02 ago

Detalles del evento

Campo da Feira (Rúa Feira Nova, 29), Ourense
2 ago
Todo el día
Presencial
La comunidad senegalesa protagoniza una jornada intercultural en el Xardín do Posío
Magal Touba, la comunidad senegales se reúne en Ourense para celebrar | La Región

Celebración del Magal Touba, la festividad mundial en honor al teólogo musulmán senegalés Cheikh Ahmadou Bamba. La comunidad senegalesa local, integrada por casi 500 personas, invita a toda la ciudadanía a unirse a este encuentro que ofrecerá música, eventos y comida típica del país africano.

El evento tiene lugar en el Campo da Feira

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