Magal Touba, la comunidad senegales se reúne en Ourense para celebrar

Celebración del Magal Touba, la festividad mundial en honor al teólogo musulmán senegalés Cheikh Ahmadou Bamba. La comunidad senegalesa local, integrada por casi 500 personas, invita a toda la ciudadanía a unirse a este encuentro que ofrecerá música, eventos y comida típica del país africano.

El evento tiene lugar en el Campo da Feira