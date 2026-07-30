Magia con Javier Muro

ESPECTÁCULO

30 jul

Detalles del evento

Quintela de Leirado
30 jul
11:00
Presencial
Javier Muro.
Magia con Javier Muro | La Región

Espectáculo de magia para descubrir el poder de las palabras de la mano del mago Javier Muro, que propone una sesión interactiva donde las palabras, las letras y los libros se convertirán en los verdaderos protagonistas con juegos de magia divertidos, dinámicos y emocionantes.

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