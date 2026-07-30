Magia con Javier Muro

FIESTAS MARÍA PITA
Concierto de Luz Casal en A Coruña
ESPECTÁCULO
Detalles del evento
Espectáculo de magia para descubrir el poder de las palabras de la mano del mago Javier Muro, que propone una sesión interactiva donde las palabras, las letras y los libros se convertirán en los verdaderos protagonistas con juegos de magia divertidos, dinámicos y emocionantes.
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