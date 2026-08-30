El Mago Teto presenta su espectáculo “Mundo Máxico”

“O mundo máxico de Teto” es una verdadera invitación a cruzar el umbral de lo cotidiano para entrar en un universo donde las leyes de la física se toman un descanso para entrar en la ilusión.

De la mano del Mago Teto, uno de los ilusionistas más carismáticos y veteranos de Galicia, el público se embarca en una aventura diseñada para despertar la capacidad de asombro tanto de grandes como de pequeños. A lo largo del show, se despliega una cuidada selección de efectos mágicos combinados con ese humor retranqueiro e ironía sutil que constituyen la verdadera marca de identidad del artista.

Su puesta en escena destaca por una interactividad constante donde el espectador deja de ser un mero observador para convertirse en la pieza fundamental del engranaje mágico.