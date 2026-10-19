GASTRONOMÍA Y MÚSICA
Magosto 2026 en Barra de Miño: menú y programa
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Detalles del evento
La localidad de Barra de Miño celebrará el próximo 7 de noviembre su Magosto 2026, una cita gastronómica y festiva que reunirá a vecinos y visitantes en torno a las castañas, la comida y la música. La celebración tendrá lugar en el campo de la fiesta, a partir de las 20:00 horas, y contará con una cena completa y actuaciones musicales para animar la noche.
El menú incluirá empanada, chorizos, costilla, pan, vino blanco y tinto, gaseosa, agua, bica, castañas y café. La organización establece un precio de 22 euros para los adultos, mientras que los niños de entre 8 y 12 años pagarán 10 euros. Los menores de 8 años podrán asistir gratis.
La velada estará amenizada por el Dúo Flow y el DJ Aitor Fernández, que pondrán la música a una noche pensada para disfrutar de la gastronomía y el ambiente festivo.
Las plazas son limitadas y es necesario reservar antes del 2 de noviembre. Para realizar la reserva o solicitar más información, los interesados pueden llamar al 608 913 550.
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